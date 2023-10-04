Два гранда АПЛ готовы поспорить с «Реалом» за Альфонсо Дэвиса

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Действующий контракт канадца истекает по окончании сезона-2024/25, и агент игрока уже давал понять, что сценарий со скорой сменой клуба вполне реален. Основным претендентом на Дэвиса считается мадридский «Реал», однако гранду Ла Лиги, вероятно, придётся конкурировать с представителями АПЛ. По информации 90min, за ситуацией внимательно следят «Манчестер Сити» и «Челси», включившие 22-летнего футболиста в список потенциальных трансферных целей.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Альфонсо Дэвиса в 70 млн евро. Руководство «Баварии» рассчитывает продлить контракт латераля.