Регилон может вернуться в строй до следующего матча «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» продолжает восстановление после травмы.

Испанский футболист был арендован у «Тоттенхэма» – он должен был решить кадровую проблему на левом фланге обороны, возникшую из-за травм Люка Шоу и Тирелла Маласии. К несчастью «красных дьяволов», сам Регилон также угодил в лазарет, проведя всего три матча. По сведениям журналиста Сэма Лакхёрста, латераль может успеть залечить повреждение до следующего матча против «Брентфорда», который состоится в субботу. Клуб оценит готовность 26-летнего игрока незадолго до начала встречи.

«Манчестер Юнайтед» занимает десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с девятью очками после семи туров.