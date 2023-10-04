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Регилон может вернуться в строй до следующего матча «Манчестер Юнайтед»

04 Октября 2023 • 19:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
07.10 17:00

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» продолжает восстановление после травмы.

Испанский футболист был арендован у «Тоттенхэма» – он должен был решить кадровую проблему на левом фланге обороны, возникшую из-за травм Люка Шоу и Тирелла Маласии. К несчастью «красных дьяволов», сам Регилон также угодил в лазарет, проведя всего три матча. По сведениям журналиста Сэма Лакхёрста, латераль может успеть залечить повреждение до следующего матча против «Брентфорда», который состоится в субботу. Клуб оценит готовность 26-летнего игрока незадолго до начала встречи.

«Манчестер Юнайтед» занимает десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с девятью очками после семи туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд Серхио Регилон
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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