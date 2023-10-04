Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен решить проблемы на левом фланге»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг указал на проблемную зону команды.

«Красные дьяволы» потерпели шестое поражение в десяти матчах на старте текущего сезона, уступив дома «Галатасараю» (2:3) в матче Лиги чемпионов. На счету команды тен Хага уже 18 пропущенных голов – худший личный показатель для первых десяти встреч кампании за последние 57 лет.

«Очевидно, что у нас есть проблемы на левом фланге, но нам нужно справиться с этим совместными усилиями. Какими бы ни были проблемы, мы обязаны действовать лучше. Именно критические ошибки стоили нам всего во вчерашнем матче», – цитирует журналист Фред Кальдейра нидерландца.