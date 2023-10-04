Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс интересен топ-клубам ведущих европейских чемпионатов.

Нидерландец проводит текущий сезон в аренде в «РБ Лейпциге», и немецкий клуб, как уже сообщалось, заинтересован в выкупе восходящей звезды. Впрочем, провернуть такую сделку будет непросто, поскольку «Пари Сен-Жермен» рассчитывает сохранить Симонса – руководство парижан считает атакующего хавбека важной частью планов на будущее. Кроме того, по сведениям 90min, интерес к 20-летнему футболисту проявляют «Манчестер Сити» и «Барселона».

В активе Хави Симонса три гола и четыре ассиста в девяти матчах за «РБ Лейпциг».