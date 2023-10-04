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«ПСЖ» намерен сохранить Хави Симонса, на которого претендуют гранды АПЛ и Ла Лиги слухи

04 Октября 2023 • 18:25 Комментировать
Ренн
...
ПСЖ
08.10 21:45

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс интересен топ-клубам ведущих европейских чемпионатов.

Нидерландец проводит текущий сезон в аренде в «РБ Лейпциге», и немецкий клуб, как уже сообщалось, заинтересован в выкупе восходящей звезды. Впрочем, провернуть такую сделку будет непросто, поскольку «Пари Сен-Жермен» рассчитывает сохранить Симонса – руководство парижан считает атакующего хавбека важной частью планов на будущее. Кроме того, по сведениям 90min, интерес к 20-летнему футболисту проявляют «Манчестер Сити» и «Барселона».

В активе Хави Симонса три гола и четыре ассиста в девяти матчах за «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024
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