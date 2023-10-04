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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард: «В будущем чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с АПЛ»

04 Октября 2023 • 18:16 Комментировать (3)
Аль-Иттифак
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Аль-Фатех
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05.10 21:00

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард считает, что саудовский футбол ждёт светлое будущее.

Английский специалист занял свою нынешнюю должность минувшим летом, но уже успел понять, насколько велики перспективы местной лиги: «Саудовская Аравия – необыкновенная страна, здесь живут прекрасные люди. Однажды настанет время, когда чемпионат Саудовской Аравии сможет конкурировать с Английской премьер-лигой. Во всём мире уже знают, что саудовский футбол в будущем может достичь высочайшего уровня», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Джеррарда, работавшего в «Астон Вилле» и шотландском «Рейнджерс» до отъезда из Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Аль-Иттифак
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АЛЬ-ИТТИФАК АЛЬ-ФАТЕХ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
04 Октября 2023 в 19:00
ай о чем мы давеча и аповещали.. джерард с нами сагласен.. и таких многа.. наша лига 🐪🐫🐪 ужо скора усех вынасить будец.. кхе-кхе.. )))
snk6565
04 Октября 2023 в 18:59
А что он еще мог сказать?...они ему деньги платят...интересно только одно, как быстро лопнет этот пузырь?...или это, типа, альтернатива МЛС?...запасаемся попкорном
Promt Roman
04 Октября 2023 в 18:35
Закусывать надо.
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