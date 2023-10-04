Джеррард: «В будущем чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с АПЛ»

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард считает, что саудовский футбол ждёт светлое будущее.

Английский специалист занял свою нынешнюю должность минувшим летом, но уже успел понять, насколько велики перспективы местной лиги: «Саудовская Аравия – необыкновенная страна, здесь живут прекрасные люди. Однажды настанет время, когда чемпионат Саудовской Аравии сможет конкурировать с Английской премьер-лигой. Во всём мире уже знают, что саудовский футбол в будущем может достичь высочайшего уровня», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Джеррарда, работавшего в «Астон Вилле» и шотландском «Рейнджерс» до отъезда из Европы.