Лондонский «Арсенал» пополнил список претендентов на футболиста «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

По слухам, в подписании 21-летнего игрока заинтересованы «Барселона», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Астон Вилла», о чём уже сообщалось ранее. Согласно обновлённым сведениям журналиста Экрема Конура, к гонке за Уильямсом присоединился «Арсенал». Контракт перспективного испанца с «Атлетиком» истекает по окончании текущего сезона, что привлекает к футболисту дополнительный интерес.

В нынешней кампании Нико Уильямс провёл пять матчей за баскский коллектив, записав себе в актив четыре ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 30 млн евро.