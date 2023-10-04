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«Арсенал» нацелился на вингера сборной Испании слухи

04 Октября 2023 • 17:58 Комментировать
Атлетик Б
...
Альмерия
1 1.40 X 5.00 2 7.90
06.10 22:00

Лондонский «Арсенал» пополнил список претендентов на футболиста «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

По слухам, в подписании 21-летнего игрока заинтересованы «Барселона», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Астон Вилла», о чём уже сообщалось ранее. Согласно обновлённым сведениям журналиста Экрема Конура, к гонке за Уильямсом присоединился «Арсенал». Контракт перспективного испанца с «Атлетиком» истекает по окончании текущего сезона, что привлекает к футболисту дополнительный интерес.

В нынешней кампании Нико Уильямс провёл пять матчей за баскский коллектив, записав себе в актив четыре ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024
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