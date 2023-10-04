​Матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» не переиграют

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что справедливо было бы назначить переигровку матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма», который мерсисайдцы проиграли со счётом 1:2.

Впрочем, шансов на назначение переигровки нет. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Саймон Стоун. По его информации, АПЛ сразу дала понять, что переигровки матча не будет, и позиция лиги с тех пор не изменилась.

Напомним, что в матче между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» при счёте 0:0 ошибочно не был засчитан гол «красных» из-за несогласованности главного арбитра и ВАР.

​Опубликованные переговоры судей пролили свет на грубую ошибку арбитра матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»