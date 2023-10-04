Клопп объяснил, почему матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» надо переиграть

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (2:1) должен быть переигран. Мерсисайдцы проиграли в Лондоне 1:2, при этом при нулях на табло арбитр ошибочно не засчитал гол «красных».

«Арбитры не сделали это специально, не надо забывать. Не как тренер «Ливерпуля», а как футбольный человек я считаю, что должна быть переигровка. Кто-то скажет, что все начнут просить переигровку. Но это беспрецедентная ситуация. Я давно в футболе, но такого ещё не видел», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что ВАР в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» подтвердил решение арбитра, полагая, что он изначально засчитал гол гостей. На самом же деле в поле был зафиксирован офсайд, и главный судья подумал, что ВАР подтвердил именно это. После возобновления игры исправить ошибку было уже нельзя.

​Опубликованные переговоры судей пролили свет на грубую ошибку арбитра матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»