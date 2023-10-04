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Клопп объяснил, почему матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» надо переиграть

04 Октября 2023 • 16:59 Комментировать (2)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (2:1) должен быть переигран. Мерсисайдцы проиграли в Лондоне 1:2, при этом при нулях на табло арбитр ошибочно не засчитал гол «красных». 

«Арбитры не сделали это специально, не надо забывать. Не как тренер «Ливерпуля», а как футбольный человек я считаю, что должна быть переигровка. Кто-то скажет, что все начнут просить переигровку. Но это беспрецедентная ситуация. Я давно в футболе, но такого ещё не видел», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что ВАР в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» подтвердил решение арбитра, полагая, что он изначально засчитал гол гостей. На самом же деле в поле был зафиксирован офсайд, и главный судья подумал, что ВАР подтвердил именно это. После возобновления игры исправить ошибку было уже нельзя.

​Опубликованные переговоры судей пролили свет на грубую ошибку арбитра матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (2)
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LMI
04 Октября 2023 в 17:15
Много чего тогда нужно переигрывать. У нас в том сезоне пару игр так точно.
ингерман
04 Октября 2023 в 17:05
ай паточняк - техническа ашипка = переихрофка.. кхе-кхе.. )))
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