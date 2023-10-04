​Опубликованные переговоры судей пролили свет на грубую ошибку арбитра матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

На выходных в Премьер-лиге Англии проходил матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Лондонская команда победила со счётом 2:1, но у мерсисайдцев справедливо возникли претензии к судейству. Дело в том, что при счёте 0:0 арбитры ошибочно не засчитали гол Луиса Диаса. Положения «вне игры» не было, и гол на самом деле был чистым.

Опубликованные переговоры пролили свет на суть ошибки. ВАР проверил момент и сказал, что проверка завершена, что можно продолжать игру. При этом видеоассистент думал, что арбитр засчитал гол, и именно это решение ВАР подтвердил как правильное. Но боковой арбитр ранее поднимал флажок, поэтому главный рефери назначил свободный удар из-за офсайда.

После того, как игроки «Тоттенхэма» разыграли свободный удар, в студии ВАР началось замешательство.

«Судья в поле зафиксировал офсайд? Ох, ***** [блин]», - слышно на записи. В продолжении ВАР говорил, что ничего сделать уже нельзя, ведь игра возобновилась.