​Капитана «Челси» дисквалифицировали

Защитник «Челси» Рис Джеймс позволил себе оскорбительные слова в отношении официального лица (арбитра). Инцидент произошёл после матча «Челси» против «Астон Виллы» (0:1), который Джеймс пропускал по причине травмы.

Рису Джеймсу вскоре после игры были предъявлены обвинения, а теперь последовало и наказание. Капитан «Челси» дисквалифицирован на один матч, а также оштрафован на 90 тысяч фунтов.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт в субботу, 7 октября. Команда Маурисио Почеттино будет играть против «Бёрнли» на поле соперника. На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице.