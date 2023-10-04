Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» заплатит «Челси» штраф, если продолжит не выпускать Андрея Сантоса

04 Октября 2023 • 15:57 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ноттингем Форест
07.10 19:30

«Ноттингем Форест» должен будет заплатить штраф, если продолжит не выпускать на поле арендованного у «Челси» полузащитника Андрея Сантоса в те моменты, когда 19-летний бразилец здоров. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, такой пункт был прописан в арендном соглашении между клубами. Также отмечается, что в январе «Челси» сможет отозвать Сантоса из аренды.

В текущем сезоне Сантос провёл за «Ноттингем Форест» всего один матч в Кубке лиги, не отметившись в нём результативными действиями.  

После семи туров АПЛ «лесники» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Свой ближайший матч «Ноттингем Форест» проведёт 7 октября против «Кристал Пэлас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Андрей Сантос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» не переиграют
16:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп объяснил, почему матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» надо переиграть 2
16:32 · Англия. Премьер-лига
​Клопп считает, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран 1
16:22 · Англия. Премьер-лига
​Опубликованные переговоры судей пролили свет на грубую ошибку арбитра матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»
16:13 · Англия. Премьер-лига
​Капитана «Челси» дисквалифицировали
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» заплатит «Челси» штраф, если продолжит не выпускать Андрея Сантоса
15:06 · Англия. Премьер-лига
Броя был интересен трём клубам, но Почеттино решил оставить игрока в «Челси»
13:54 · Англия. Премьер-лига
Кайседо готов сыграть против «Бёрнли»
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить нападающего за 70 миллионов евро
13:17 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола встал на защиту Холанна
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» следит за ситуацией с Жотой
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продаст Хёйбьерга, если получит предложение хотя бы в размере 30 миллионов евро
12:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Онана способен стать одним из лучших голкиперов мира»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Если тренер считает, что я должен остаться на скамейке, мне нужно принять это решение»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Гави рассказал, за какими командами следит в АПЛ
Все новости
Рекомендуем