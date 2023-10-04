«Ноттингем Форест» заплатит «Челси» штраф, если продолжит не выпускать Андрея Сантоса

«Ноттингем Форест» должен будет заплатить штраф, если продолжит не выпускать на поле арендованного у «Челси» полузащитника Андрея Сантоса в те моменты, когда 19-летний бразилец здоров. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, такой пункт был прописан в арендном соглашении между клубами. Также отмечается, что в январе «Челси» сможет отозвать Сантоса из аренды.

В текущем сезоне Сантос провёл за «Ноттингем Форест» всего один матч в Кубке лиги, не отметившись в нём результативными действиями.

После семи туров АПЛ «лесники» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Свой ближайший матч «Ноттингем Форест» проведёт 7 октября против «Кристал Пэлас».