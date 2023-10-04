Броя был интересен трём клубам, но Почеттино решил оставить игрока в «Челси»

Нападающий «Челси» Армандо Броя минувшим летом был интересен трём клубам в летнее трансферное окно. Албанский форвард находился на радаре у «Ньюкасла», «Милана» и «Ромы».

Журналист Саймон Джонсон сообщает, что эти клубы были готовы приобрести нападающего даже несмотря на то, что футболист ещё не полностью восстановился после травмы крестообразных связок колена.

Сообщается, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сделал ставку на Брою и решил оставить албанца в команде. Армандо в последнем туре чемпионата Англии против «Фулхэма» забил свой первый гол в сезоне.