Кайседо готов сыграть против «Бёрнли»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо будет готов принять участие в ближайшем туре чемпионата Англии против «Бёрнли». По информации от журналиста Низара Кинселлы, состояние здоровье эквадорца позволяет ему сыграть против «бордовых».

Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги Кайседо получил небольшое повреждение в матче против «Фулхэма». Медицинский штаб «Челси» изначально не был уверен, что Мойсес сыграет против «Бёрнли», но последнее исследование дало положительный результат.

Кайседо перебрался в «Челси» минувшим летом из «Брайтона». Трансфер полузащитника обошёлся лондонцам в 116 миллионов евро без учёта бонусов.