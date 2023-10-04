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Кайседо готов сыграть против «Бёрнли»

04 Октября 2023 • 13:54 Комментировать
Бёрнли
...
Челси
07.10 17:00

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо будет готов принять участие в ближайшем туре чемпионата Англии против «Бёрнли». По информации от журналиста Низара Кинселлы, состояние здоровье эквадорца позволяет ему сыграть против «бордовых».

Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги Кайседо получил небольшое повреждение в матче против «Фулхэма». Медицинский штаб «Челси» изначально не был уверен, что Мойсес сыграет против «Бёрнли», но последнее исследование дало положительный результат.

Кайседо перебрался в «Челси» минувшим летом из «Брайтона». Трансфер полузащитника обошёлся лондонцам в 116 миллионов евро без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мойсес Кайседо
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БЁРНЛИ ЧЕЛСИ
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