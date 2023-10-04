«Арсенал» может купить нападающего за 70 миллионов евро

Бельгийский нападающий Луи Опенда, права на которого принадлежат «РБ Лейпцигу», попал в сферу интересов одного из топ-представителей Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, в подписании форварда заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» могут приобрести 23-летнего игрока за 70 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте Луи с немецким клубом. Договор форварда рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Опенда провел шесть поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.