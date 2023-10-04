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​Гвардиола встал на защиту Холанна

04 Октября 2023 • 13:17 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сталкивается с критикой из-за моментов, которые он упускает в матчах. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«У него было много шансов забить. Это сложнее, когда пять защитников находятся в 16-метровой штрафной площадке. Это касается не только его, но и любого другого игрока в мире. Если вы посмотрите на то, какие моменты у него были, и как он забивал, то он находится на том же уровне, что и в прошлом сезоне», - сказал Гвардиола журналистам.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн провёл 10 матчей, в которых забил восемь голов и отдал два результативных паса на партнёров.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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