​Гвардиола встал на защиту Холанна

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сталкивается с критикой из-за моментов, которые он упускает в матчах. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«У него было много шансов забить. Это сложнее, когда пять защитников находятся в 16-метровой штрафной площадке. Это касается не только его, но и любого другого игрока в мире. Если вы посмотрите на то, какие моменты у него были, и как он забивал, то он находится на том же уровне, что и в прошлом сезоне», - сказал Гвардиола журналистам.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн провёл 10 матчей, в которых забил восемь голов и отдал два результативных паса на партнёров.