«Тоттенхэм» следит за ситуацией с Жотой

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает следить за ситуацией вокруг нападающего Жоты. Напомним, 24-летний португалец в начале сентября был исключён из заявки «Аль-Иттихада» на чемпионат Саудовской Аравии. Вместо форварда в заявку был включён защитник Луис Фелипе.

По информации от 90 min football, «Тоттенхэм» активно следит за ситуацией и в январе может предпринять попытки приобрести Жоту. В этом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии португалец успел отметиться одним голом в пяти матчах.

Напомним, Жота ранее выступал под руководством тренера «Тоттенхэма» Анге Постекоглу в составе «Селтика». В прошлом сезоне португалец забил 11 голов в чемпионате Шотландии.