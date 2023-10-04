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«Тоттенхэм» продаст Хёйбьерга, если получит предложение хотя бы в размере 30 миллионов евро

04 Октября 2023 • 12:31 Комментировать
Лутон Таун
...
Тоттенхэм
07.10 14:30

Лондонский «Тоттенхэм» в январе будет готов продать своего полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга, если получит выгодное предложение. По информации от La Gazzetta dello Sport, «шпоры» хотят выручить за датчанина свыше 30 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Хёйбьерга заинтересован туринский «Ювентус», который пытался приобрести полузащитника ещё минувшим летом. «Старая синьора» пока лидирует в гонке за 28-летним футболистом.

Напомним, Хёйбьерг ранее также был интересен мадридскому «Атлетико». Под руководством Анге Постекоглу датчанин в этом сезоне не является основным полузащитником «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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ЛУТОН ТАУН ТОТТЕНХЭМ
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