«Тоттенхэм» продаст Хёйбьерга, если получит предложение хотя бы в размере 30 миллионов евро

Лондонский «Тоттенхэм» в январе будет готов продать своего полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга, если получит выгодное предложение. По информации от La Gazzetta dello Sport, «шпоры» хотят выручить за датчанина свыше 30 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Хёйбьерга заинтересован туринский «Ювентус», который пытался приобрести полузащитника ещё минувшим летом. «Старая синьора» пока лидирует в гонке за 28-летним футболистом.

Напомним, Хёйбьерг ранее также был интересен мадридскому «Атлетико». Под руководством Анге Постекоглу датчанин в этом сезоне не является основным полузащитником «Тоттенхэма».