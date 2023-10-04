Тен Хаг: «Онана способен стать одним из лучших голкиперов мира»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре голкипера команды Андре Онана в поединке группового этапа Лиги чемпионов против стамбульского «Галатасарая». «Красные дьяволы» потерпели поражение на своем поле со счетом 2:3.

«Во время матчей мы видим все его возможности. Несмотря на ошибку, Андре показал характер. Он придет в норму. Онана способен стать одним из лучших голкиперов мира. Уверен, у него все получится в ближайших матчах», - передает слова специалиста Manchester Evening News.

27-летний камерунец перешел в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 52,5 миллиона евро.