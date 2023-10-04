«Манчестер Юнайтед» принял решение по тен Хагу

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с будущим главного тренера команды Эрика тен Хага.

По сведениям журналистов Guardian, манкунианцы по-прежнему доверяют нидерландскому специалисту, а потому не планируют увольнять его, несмотря на неудачные результаты в этом сезоне. Боссы клуба считают, что наставник сможет вывести команду на новый уровень в долгосрочной перспективе.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе принимал стамбульский «Галатасарай». Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов завершился поражением «красных дьяволов» со счетом 2:3.

Тен Хаг выбрал трансферную цель для «Манчестер Юнайтед»