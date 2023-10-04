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«Манчестер Юнайтед» принял решение по тен Хагу

04 Октября 2023 • 12:20 Комментировать (2)

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с будущим главного тренера команды Эрика тен Хага.

По сведениям журналистов Guardian, манкунианцы по-прежнему доверяют нидерландскому специалисту, а потому не планируют увольнять его, несмотря на неудачные результаты в этом сезоне. Боссы клуба считают, что наставник сможет вывести команду на новый уровень в долгосрочной перспективе.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе принимал стамбульский «Галатасарай». Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов завершился поражением «красных дьяволов» со счетом 2:3.

Тен Хаг выбрал трансферную цель для «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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One Live
04 Октября 2023 в 13:10
Все правильно делают, ну сменят тренера и что дальше?
CELTIC FROST
04 Октября 2023 в 12:23
Так он уже того - выводит. на новый. Щитаю, што его нужно наградить. посмертно.)
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