«Манчестер Юнайтед» принял решение по тен Хагу

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с будущим главного тренера команды Эрика тен Хага.
По сведениям журналистов Guardian, манкунианцы по-прежнему доверяют нидерландскому специалисту, а потому не планируют увольнять его, несмотря на неудачные результаты в этом сезоне. Боссы клуба считают, что наставник сможет вывести команду на новый уровень в долгосрочной перспективе.
В последнем матче «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе принимал стамбульский «Галатасарай». Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов завершился поражением «красных дьяволов» со счетом 2:3.
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