Фелиш: «Если тренер считает, что я должен остаться на скамейке, мне нужно принять это решение»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш рассказал о том, как относится к некоторым решениям главного тренера Хави Эрнандеса. В последних пяти матчах португальский форвард выходил в стартовом составе «сине-гранатовых».

«Отдых? Я являюсь лишь одним из многих игроков в составе. «Если тренер считает, что я должен остаться на скамейке, мне нужно принять решение с максимальной лёгкостью», – сказал Фелиш на пресс-конференции.

Жоау в новом сезоне отметился голом и результативной передачей в чемпионате Испании. На счету португальца также два мяча и ассист в одном матче Лиги чемпионов против «Антверпена».