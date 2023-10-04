Гави рассказал, за какими командами следит в АПЛ

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави рассказал, за какими командами следит в Английской премьер-лиге. Хавбек назвал два клуба, матчи которых чаще всего смотрит.

«Я много слежу за футболом и часто смотрю матчи вместе со своими друзьями. Особенно часто смотрю Английскую премьер-лигу. Одни команды мне нравятся больше других. Я слежу за «Манчестер Сити», а в последнее время ещё и за «Брайтоном», ведь команда играет хорошо, а недавно там появился Ансу Фати», – заявил Гави в интервью журналисту Хуанхо Палласу Марти.

Напомним, Гави ранее был интересен клубам из Премьер-лиги. За полузащитником следили такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Сити».