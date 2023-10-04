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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» хочет усилиться аргентинским полузащитником из АПЛ слухи

04 Октября 2023 • 11:28 Комментировать

Аргентинский полузащитник Джовани Ло Чельсо, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе чемпионата Испании.

По информации журналистов Todofichajes, футболист попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» могут попытаться подписать южноамериканца в январское трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Ло Чельсо принял участие всего в одном поединке. 27-летний хавбек выступает за лондонскую команду с 2020 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2025 года.

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Тоттенхэм Барселона Джовани Ло Чельсо трансферы футбола - зима 2024
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