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Тен Хаг выбрал трансферную цель для «Манчестер Юнайтед»

04 Октября 2023 • 11:01 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетной трансферной целью, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно источнику, манкунианцы нацелены на подписание нового центрального защитника. Главный тренер команды Эрик тен Хаг лично заинтересован в этом трансфере и подыскивает подходящего новичка. В шорт-листе «красных дьяволов» фигурируют Маттейс де Лигт («Бавария»), а также Антониу Силва и Жан-Клер Тодибо, представляющие французскую «Ниццу».

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Галатасарая» со счетом 2:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Жан-Клер Тодибо Антониу Силва Маттейс де Лигт трансферы футбола - зима 2024
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