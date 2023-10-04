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«Тоттенхэм» в январе снова попытается купить Галлахера

04 Октября 2023 • 10:08 Комментировать
Бёрнли
...
Челси
07.10 17:00

Лондонский «Тоттенхэм» в январе снова попытается приобрести у «Челси» полузащитника Конора Галлахера. По информации от журналиста Саймона Филлипса, «шпоры» не вычеркнули англичанина из своего шорт-листа.

Напомним, «Тоттенхэм» летом пытался приобрести Галлахера, но «Челси» запросил за своего воспитанника слишком высокую цену. Полузащитник оценивался «пенсионерами» в сумму свыше 60 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Галлахер является основным полузащитником «Челси» под руководством Маурисио Почеттино. Англичанин провёл 7 матчей в Премьер-лиге, но не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2023
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