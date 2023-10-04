Артета рассказал о травме Сака

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о повреждении форварда команды Букайо Сака. Игрок был заменен в первом тайме матча группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ланса».

«У Сака возникли проблемы с мышцами, когда он попытался ударить по мячу пяткой. Ему было некомфортно продолжать встречу, поэтому я решил его заменить. Это повреждение вызывает у нас беспокойство. Пока не могу сказать, сможет ли Букайо выйти на поле в следующей встрече», - передает слова испанского тренера ESPN.

Напомним, что «канониры» потерпели поражение от «Ланса» со счетом 1:2.