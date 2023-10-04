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«Манчестер Юнайтед» установил собственный антирекорд по пропущенным голам за последние 57 лет

04 Октября 2023 • 02:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:3
Галатасарай
окончен

«Манчестер Юнайтед» страдает от проблем в обороне на старте текущего сезона.

Во вторник команда Эрика тен Хага выдала очередной неудачный перформанс, уступив на своём поле «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов (2:3). «Красные дьяволы» пропустили 18 голов в десяти матчах нынешней кампании во всех турнирах – худший для клуба показатель с сезона-1966/67, когда в десяти стартовых играх было пропущено 20 мячей.

«Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги с девятью набранными очками после семи туров, а также замыкает свой квартет в Лиге чемпионов с двумя поражениями в двух встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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