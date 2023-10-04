Тен Хаг рассказал, не боится ли потерять работу в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал своё положение в клубе.

Давление на нидерландского тренера усилилось после неожиданного поражения в домашнем матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:3). «Красные дьяволы» проиграли шесть из десяти стартовых поединков нынешней кампании во всех турнирах.

«Прошлый сезон прошёл блестяще – мы превзошли все ожидания. Я знал об имеющихся трудностях, когда брался за этот проект, существуют пробелы, и сейчас мы переживаем непростое время. Все мы, включая меня, директоров и команду, держимся вместе, мы будем бороться с трудностями совместными усилиями. Мы знаем, что должны стать лучше», – цитирует журналист Лаури Уайтуэлл рулевого «Юнайтед».