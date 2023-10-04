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​Тен Хаг под ударом: Впервые за 37 лет «Манчестер Юнайтед» проиграл 6 из 10 матчей на старте сезона

04 Октября 2023 • 01:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:3
Галатасарай
окончен

Во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» снова огорчил своих поклонников. В родных стенах команда Эрика тен Хага проиграла «Галатасараю» со счётом 2:3. Это был матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

В сезоне 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» провёл десять матчей. Четыре из них были выиграны, а в шести команда проиграла.

Как сообщает Transfer News Live, «красные дьяволы» после десяти матчей сезона имеют целых шесть поражений в пассиве впервые с далёкого 1986 года.   

Учитывая ужасный старт сезона, Эрику тен Хагу впору переживать за своё рабочее место на «Олд Траффорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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