«Арсенал» потерпел первое поражение в сезоне

Лондонский «Арсенал» проиграл впервые с начала сезона.

Серия «канониров» без поражений завершилась на отметке в десять матчей – обидчиком стал французский «Ланс». Выездная для команды Микеля Артеты встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов завершилась проигрышем со счётом 1:2. Ранее «Арсенал» не знал поражений ни в одном из турниров.

Лондонцы занимают третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с пятью победами и двумя ничьими после семи туров. Также «Арсенал» взял верх в поединке Суперкубка Англии с «Манчестер Сити», в игре Кубка лиги с «Брентфордом» и в предыдущей встрече Лиги чемпионов с ПСВ.