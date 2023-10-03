«Лутон Таун», казалось, спас игру с «Бёрнли», но снова пропустил в ответной атаке

В среду аутсайдеры Премьер-лиги Англии, «Лутон Таун» и «Бёрнли», провели отложенный матч второго тура. В равной игре в целом в первом тайме острее были гости. На 28-й минуте Джош Браунхилл из-за пределов штрафной пробил очень близко от штанги. А в компенсированное время Лайл Фостер открыл счет - 0:1. На 84-й минуте Элайджа Адебайо подарил праздник болельщикам, сравняв счет, а в следующей атаке «Бёрнли» забил в ответ. Якоб-Бруун Ларсен из-за пределов штрафной запустил мяч в сетку - 1:2.

У соперников по четыре очка, но лучшая разница мячей позволяет «Лутону» идти на 17-м месте, а вот «Бёрнли» расположился в зоне вылета.