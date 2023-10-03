«Лутон Таун», казалось, спас игру с «Бёрнли», но снова пропустил в ответной атаке

В среду аутсайдеры Премьер-лиги Англии, «Лутон Таун» и «Бёрнли», провели отложенный матч второго тура. В равной игре в целом в первом тайме острее были гости. На 28-й минуте Джош Браунхилл из-за пределов штрафной пробил очень близко от штанги. А в компенсированное время Лайл Фостер открыл счет - 0:1. На 84-й минуте Элайджа Адебайо подарил праздник болельщикам, сравняв счет, а в следующей атаке «Бёрнли» забил в ответ. Якоб-Бруун Ларсен из-за пределов штрафной запустил мяч в сетку - 1:2.
У соперников по четыре очка, но лучшая разница мячей позволяет «Лутону» идти на 17-м месте, а вот «Бёрнли» расположился в зоне вылета.
Протокол игры
|45'Фостер Лайл (0:1)
|(1:1) Адебайо Элайджа84'
|85'Ларсен Якоб-Бруун (1:2)
Камински Томас•Менги Теден•Локьер Том•Бэлл Амари21' (Бурк Рис (21') • 59'Каборе Исса62' (Адебайо Элайджа (62') •Доти Алфи•Раддок Пелли•Накамба Марвелус• 90'Браун Джейкоб 36'68' (Чон Тахит (68') • 90'Огбене Чидози•Моррис Карлтон
Траффорд Джеймс•Робертс Коннор II• 66'Аль-Дахиль Амин•Бейер Джордан•Тэйлор Чарли• 90'Каллен Джош•Берге Сандер•Колеошо Лука74' (Ремзи Аарон (74'•Делькруа Ханнес90') •Браунхилл Джош•Амдуни Зеки74' (Ларсен Якоб-Бруун (74') •Фостер Лайл80' (Родригес Джей (80')
03 октября. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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