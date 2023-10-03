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«Лутон Таун», казалось, спас игру с «Бёрнли», но снова пропустил в ответной атаке

03 Октября 2023 • 23:31 Комментировать
Лутон Таун
1:2
Бёрнли
окончен

В среду аутсайдеры Премьер-лиги Англии, «Лутон Таун» и «Бёрнли», провели отложенный матч второго тура. В равной игре в целом в первом тайме острее были гости. На 28-й минуте Джош Браунхилл из-за пределов штрафной пробил очень близко от штанги. А в компенсированное время Лайл Фостер открыл счет - 0:1. На 84-й минуте Элайджа Адебайо подарил праздник болельщикам, сравняв счет, а в следующей атаке «Бёрнли» забил в ответ. Якоб-Бруун Ларсен из-за пределов штрафной запустил мяч в сетку - 1:2.

У соперников по четыре очка, но лучшая разница мячей позволяет «Лутону» идти на 17-м месте, а вот «Бёрнли» расположился в зоне вылета.

Протокол игры  
Лутон Таун1:2Бёрнли
  45'Фостер Лайл (0:1)
(1:1) Адебайо Элайджа84'  
  85'Ларсен Якоб-Бруун (1:2)
Камински ТомасМенги ТеденЛокьер ТомБэлл Амари 21' (Бурк Рис ( 21'  59') Каборе Исса 62' (Адебайо Элайджа ( 62') Доти АлфиРаддок ПеллиНакамба Марвелус  90'Браун Джейкоб  36' 68' (Чон Тахит ( 68'  90') Огбене ЧидозиМоррис Карлтон
Запасные: Крул ТимДжонсон ЙосефДжайлз РайанВудроу КоулиАндерсен МадсБерри Люк
Траффорд ДжеймсРобертс Коннор II  66'Аль-Дахиль АминБейер ДжорданТэйлор Чарли  90'Каллен ДжошБерге СандерКолеошо Лука 74' (Ремзи Аарон ( 74'Делькруа Ханнес 90') Браунхилл ДжошАмдуни Зеки 74' (Ларсен Якоб-Бруун ( 74') Фостер Лайл 80' (Родригес Джей ( 80')
Запасные: Витиньо Виктор IIКорк ДжекМурич АриянетНдайишимий МайкОдоберт Уилсон
03 октября. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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