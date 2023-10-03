Сака – первый представитель топ-5 лиг, отметившийся 5 голами и 5 ассистами в текущем сезоне

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака установил уникальное достижение на старте кампании.

22-летний игрок стал автором голевой передачи в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Ланса». Англичанин провёл на поле всего 34 минуты, после чего был заменён из-за травмы, однако успел стать первым в текущем сезоне футболистом из пяти ведущих европейских лиг, разменявшим отметку в пять забитых мячей и пять результативных пасов во всех турнирах. Для этого лидеру атаки «канониров» потребовалось всего десять поединков.

«Ланс» быстро сравнял счёт – к перерыву на табло горит счёт 1:1. Следить за ходом второго тайма можно на сайте LiveResult.ru.