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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен гораздо лучше действовать в штрафной соперника»

03 Октября 2023 • 21:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Кристал Пэлас
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о проблеме, которая мешает команде добиваться результатов.

«Красные дьяволы» потерпели четыре поражения в семи стартовых турах Премьер-лиги, а проиграли «Баварии» (3:4) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. В субботу команда тен Хага уступила в родных стенах «Кристал Пэлас», и в преддверии встречи с «Галатасараем» специалист высказался о текущих игровых проблемах.

«В субботу мы показали очень хорошую игру, но были по-настоящему плохи в чужой штрафной площади – как в плане движения, так и в принятии решений. Нам нужно значительно прибавить в этом аспекте, чтобы преуспеть», – сказал в интервью TNT Sports тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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