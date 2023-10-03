Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен гораздо лучше действовать в штрафной соперника»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о проблеме, которая мешает команде добиваться результатов.

«Красные дьяволы» потерпели четыре поражения в семи стартовых турах Премьер-лиги, а проиграли «Баварии» (3:4) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. В субботу команда тен Хага уступила в родных стенах «Кристал Пэлас», и в преддверии встречи с «Галатасараем» специалист высказался о текущих игровых проблемах.

«В субботу мы показали очень хорошую игру, но были по-настоящему плохи в чужой штрафной площади – как в плане движения, так и в принятии решений. Нам нужно значительно прибавить в этом аспекте, чтобы преуспеть», – сказал в интервью TNT Sports тен Хаг.