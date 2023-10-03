Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс не поможет своей команде в ближайших матчах Английской премьер-лиги.

22-летний футболист получил прямое удаление на 26-й минуте скандального матча против «Тоттенхэма» (1:2), который прошёл 30 сентября. «Ливерпуль» обжаловал решение арбитра, однако, как сообщает пресс-служба клуба, апелляция была отклонена – хавбек пропустит три предстоящих матча «красных» в чемпионате из-за дисквалификации.

Юрген Клопп не сможет рассчитывать на Кёртиса Джонса в выездном поединке с «Брайтоном», который состоится 8 октября, а также в домашнем дерби с «Эвертоном» (21 октября) и домашней встрече с «Ноттингем Форест» (29 октября).