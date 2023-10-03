Мудрик показал вдохновляющие щитки после первого гола за «Челси»

В понедельник вингер Михаил Мудрик забил, наконец, свой первый гол за «Челси». Украинец отличился в 24-м матче за лондонский клуб.

После столь знакового события 22-летний Мудрик показал в социальных сетях свои вдохновляющие щитки. На них мы видим три слова Can’t, что переводится как «Не могу». При этом на щитках видно, как нарисованный человечек пытается убрать последнюю букву. По смыслу, со второй попытки это удаётся, и остаётся слово Can – «Могу».

Напомним, что в начале года «Челси» заплатил за Михаила Мудрика 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов евро были заложены в сделку в качестве бонусов.