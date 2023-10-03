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Холанн лишь 15 раз коснулся мяча в матче с «Вулверхэмптоном»

03 Октября 2023 • 19:32 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в седьмом туре Английской премьер-лиги со счётом 1:2.

Как сообщает журналист Хавьер Бош, главный голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн всего 15 раз смог коснуться мяча в игре с «Вулверхэмптоном». Стоит сказать, что минувшая встреча не удалась большинству футболистов «горожан».

В текущем сезоне Холанн провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и записал на свой счет две результативные передачи.

В ближайшем туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Арсеналом». Игра состоится 8 октября и должна будет стартовать в 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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