Холанн лишь 15 раз коснулся мяча в матче с «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в седьмом туре Английской премьер-лиги со счётом 1:2.

Как сообщает журналист Хавьер Бош, главный голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн всего 15 раз смог коснуться мяча в игре с «Вулверхэмптоном». Стоит сказать, что минувшая встреча не удалась большинству футболистов «горожан».

В текущем сезоне Холанн провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и записал на свой счет две результативные передачи.

В ближайшем туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Арсеналом». Игра состоится 8 октября и должна будет стартовать в 18:30 по мск.