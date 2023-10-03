Центральный защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер может восстановиться раньше, чем ожидалось.

Напомним, 22-летний новичок «канониров» повредил крестообразную связку в матче первого тура Английской премьер-лиги.

Как утверждает Injury, восстановление Тимбера проходит в хорошем темпе. По данным источника, нидерландец может вернуться в строй уже в феврале или в марте.

Ранее сообщалось, что из-за травмы защитник пропустит весь текущий сезон чемпионата Англии.

После семи туров «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 17 зачетных баллов.