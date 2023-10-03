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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: Я уверен, что «Арсенал» станет чемпионом в этом сезоне

03 Октября 2023 • 18:44 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
08.10 18:30

Футбольный эксперт Гари Невилл высказался о возможной борьбе лондонского «Арсенала» за золотые медали в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Я уверен, что «Арсенал» выиграет чемпионат в нынешнем сезоне. Те эмоции, которые игроки и персонал «Манчестер Сити» испытали после требла, были просто огромными. Но мы не можем списывать «горожан» со счетов», — заявил Невилл Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» долго лидировал в турнирной таблице АПЛ, но за несколько туров до конца упустил первую строчку и отдал чемпионский титул «Манчестер Сити».

В текущем сезоне «канониры» идут на третьей строчке в чемпионате Англии, набрав 17 очков в семи играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Гари Невилл
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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