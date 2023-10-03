​Удар по «Челси»: Чилуэлл выбыл надолго

Защитник Бен Чилуэлл из-за травмы пропустит больше времени, чем планировалось изначально. Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, Чилуэлл выбыл как минимум на два месяца. 26-летний футболист имеет шансы вернуться на поле в декабре, но гарантии пока что нет.

В сезоне 2023/2024 Бен Чилуэлл провёл за «Челси» семь матчей. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Челси» проведёт в субботу, 7 октября. Команда Маурисио Почеттино будет играть против «Бёрнли» на выезде.