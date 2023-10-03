​«Тоттенхэм» может заплатить «Шахтёру» за Соломона уже после трансфера

В 2022 году атакующий полузащитник Манор Соломон перебрался из «Шахтёра» в «Фулхэм», воспользовавшись поправкой ФИФА. В тот момент израильтянин приостановил контракт с чемпионами Украины. Спустя год трудовой договор Соломона в «горняками» истёк, и он перешёл в «Тоттенхэм». В «Шахтёре» выразили недовольство и потребовали у «шпор» компенсацию.

Как информирует ESPN, генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что клуб ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о выплате компенсации. Таким образом, «шпоры» могут заплатить за игрока уже после осуществления трансфера.

В сезоне 2023/2024 Соломон провёл шесть матчей, в которых отдал два голевых паса.