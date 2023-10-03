​«Ливерпуль» получил запись переговоров судей во время грубой ошибки

В субботу «Ливерпуль» проиграл в гостях у «Тоттенхэма» со счётом 1:2. При счёте 0:0 арбитр ошибочно не засчитал гол Луиса Диаса. Если бы не эта ошибка, результат мог бы быть другим, поэтому претензии мерсисайдцев понятны.

Как сообщает Daily Mail, «Ливерпуль» уже получил аудиозапись переговоров судей во время того момента. Теперь «красным» нужно время, чтобы изучить запись, прежде чем принять решение о следующих шагах. Отмечается, что «на столе лежит целый ряд вариантов».

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 8 октября, – против «Брайтона» на выезде.