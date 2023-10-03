​В Англии опубликуют переговоры арбитров после скандала на матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

В субботу в Премьер-лиге Англии играли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Лондонская команда отпраздновала победу на своём поле со счётом 2:1. После финального свистка Юрген Клопп пожаловался на судейство. Мерсисайдцы действительно могли быть недовольны, учитывая хотя бы то, что при счёте 0:0 арбитр ошибочно не засчитал их гол.

Судейский корпус оперативно принёс извинения, а главный рефери Саймон Хупер и ВАР пока были отстранены от работы. Между тем, в Англии планируют опубликовать переговоры арбитров на этом матче, сообщает Sky Sports. Будет интересно послушать, о чём именно говорили судьи.