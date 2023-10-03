Фанаты «Манчестер Юнайтед» жалуются на крышу «Олд Траффорд» - заливает во время дождя

У «Манчестер Юнайтед» и так немало проблем на поле, но есть они и вне поля - как оказалось, летом крыша стадиона «Олд Траффорд» не была подготовлена должным образом к сезону, и сейчас поклонники клуба с ужасом обнаружили, что «холодный душ» настиг их не только в смысле поражения от «Кристал Пэласа», но и в виде дождя.

Крыша уже не нового стадиона протекает, а последнее серьезное обновление было проведено без малого двадцать лет тому назад - в 2006 году.

Фанаты очень недовольны тем, что владельцы клуба из консорциума Glazer не вкладывают деньги в ремонт арены. Посты соответствующего содержания заполонили клубные страницы в социальных сетях.