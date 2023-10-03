«Манчестер Юнайтед» нашёл нового защитника

Защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, в услугах 22-летнего исполнителя заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий усиление в оборонительную линию. Боссы «красных дьяволов» собираются подписать защитника в январское трансферное окно.

Контракт португальца со «Спортингом» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Примейры Гонсалу провел семь матчей без голевых действий.