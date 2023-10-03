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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» хочет купить полузащитника «Реала»

03 Октября 2023 • 12:45 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за лондонский «Арсенал».

Как информирует Todofichajes, в трансфере 27-летнего футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». Наставник команды Унаи Эмери хотел бы видеть хавбека в своей команде.

Дани связан контрактными обязательствами с «королевским» клубом до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Себальос принял участие в двух встречах, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос Астон Вилла
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