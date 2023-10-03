«Манчестер Сити» хочет переманить к себе одного из нападающих мюнхенской «Баварии», об этом сообщается на станицах Todofichajes.

В сферу интересов английского топ-клуба попал 20-летний форвард Джамал Мусиала. «Горожане» предпримут попытку подписать игрока в ближайшем будущем. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 110 миллионов евро. Джамал связан контрактными обязательствами с немецким клубом до конца июня 2026 года.

В нынешнем розыгрыше немецкого чемпионата Мусиала провел три поединка, в которых отметился одним забитым мячом.

«Бавария» приняла важное решение по Мусиале