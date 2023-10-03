Лондонский «Тоттенхэм» подыскивает усиление в атакующую линию команды. Согласно сведениям Todofichajes, в сферу интересов английского клуба попал лучший нападающий прошлого розыгрыша Серии А Виктор Осимхен.

Трансферная стоимость 24-летнего африканца оценивается в 120 миллионов евро. Он связан трудовым соглашением с неаполитанцами до конца июня 2025 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Осимхен провел семь поединков, записав на свой счет пять забитых мячей (один – с пенальти).

Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру