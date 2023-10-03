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Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру

03 Октября 2023 • 11:52 Комментировать (1)

Нигерийский форвард Виктор Осимхен, правами на которого владеет «Наполи», определился с приоритетным направлением продолжения карьеры, об этом сообщает DeadlineDayLive, ссылаясь на источник.

Стало известно, что африканский нападающий хочет перебраться в Английскую премьер-лигу, где интерес к нему проявляют «Манчестер Юнайтед», а также лондонские «Арсенал» и «Челси».

Трансферный ценник Осимхена составляет 120 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Виктор стал лучшим бомбардиром, отметившись 26 забитыми мячами.

Топ-клуб АПЛ готов купить Осимхена в январе

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Наполи Виктор Осимхен
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Комментарии (1)
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intermerdano
03 Октября 2023 в 11:57
обиженка :D:D:D
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