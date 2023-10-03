«Ливерпуль» выбирает из трёх игроков замену Салаху

Руководство «Ливерпуля» определилось с кругом футболистов, из которых выберет замену египетскому нападающему Мохамеду Салаху.

Как сообщил инсайдер Экрем Конур, в сфере интересов английского гранда находятся три игрока. «Ливерпуль» рассматривает кандидатуры Педру Нету («Вулверхэмптон»), Лероя Сане («Бавария») и Рафиньи («Барселона»).

Ранее в прессе сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» и продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Интерес к нападающему проявляет «Аль-Иттихад». Саудовский клуб готов заплатить за египтянина порядка 200 миллионов евро.

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