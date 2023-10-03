Галлахер оценил победу «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Конор Галлахер дал интервью журналистам после успешного поединка против «Фулхэма» в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги. «Пенсионеры» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Отличные эмоции после победы. Мы показали достойную игру. Самое главное, что смогли набрать три балла. Это было для нас очень важно. Победные результаты приносят уверенность. «Челси» выиграл два матча подряд, нужно продолжат в том же духе», - приводит слова футболиста BBC Sport.

После семи туров чемпионата Англии «пенсионеры» занимают 11-е место в турнирной таблице.