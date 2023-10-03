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Лэмпард: «Меня не удивляют трудности «Челси»

03 Октября 2023 • 11:00 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард высказался о текущем положении дел в своем бывшем клубе – лондонском «Челси».

«Меня не удивляют их трудности, ведь я тоже переживал все это в концовке прошлого сезона. Если ты не побеждаешь в «Челси», то это вызывает нервозность. Руководство хочет изменить ситуацию и позвало для этого Почеттино. Изменения видны, но не все сразу. Невозможно преобразить так быстро команду», - передает слова специалиста портал Goal.com.

По итогам семи туров «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ. В последнем матче «синие» одолели «Фулхэм» (2:0).

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Челси Фрэнк Лэмпард
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